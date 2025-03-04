Фінансові новини
- |
- 04.03.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна має на казначейському рахунку 126 млрд грн та $40,3 млрд міжнародних резервів - прем'єр
14:34 04.03.2025 |
Україна маємо понад 126 млрд грн на казначейському рахунку станом на 3 березня, а також $40,3 млрд золотовалютних резервів, повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.
"На казначейському рахунку, в тому числі, це валютні кошти. Фактично виконання бюджету за перших два місяці плюс понад 2 млрд грн, тобто ми наповнюємо наш бюджет і за січень, і за лютий, і митниці, і податкова виконали план", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Шмигаль уточнив, що доповів цю інформацію про достатність фінансових ресурсів та можливість фінансування дефіциту держбюджету $38 млрд у 2025 році на ставці Верховного головнокомандувача.
Він нагадав, що Україна днями пройшла сьомий перегляд програми МВФ та отримає транш в $0,4 млрд, який був зменшений з попередньо домовлених $0,9 млрд якраз у зв'язку із наявністю наразі достатніх ресурсів та бажанням отримати ці гроші пізніше.
"Навколо програми МВФ фактично сконцентровані всі інші інструменти: Ukraine Facility від Євросоюзу, за яким ми отримаємо цього року EUR12,5 млрд. Також навколо цієї програми фактично замкнена інфраструктура кредиту ERA $50 млрд (доходи від заморожених активів РФ - ІФ-У): Європа у вигляді макрофіну дасть нам EUR18 млрд цього року", - сказав прем'єр.
Він додав, що підписана за участі президента угода 1 березня з Великою Британією принесе ще понад $3 млрд.
"У нас також попереду Японія і Канада з їхніми внесками в програмі ERA. Ми також працюємо зі Світовим банком, з ЄБРР, з іншими фінансовими партнерами, з іншими країнами. Це і "нордіки", Балтійські країни, європейські країни, які також менші внески, але від 100 до 300 до 500 мільйонів євро-доларів цього року ми будемо отримувати від інших партнерів. Все це сумарно складає в сумі якраз ось цей дефіцит бюджету, який ми маємо", - пояснив Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
|Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, повідомили у Білому домі
|Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
|Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent на рівні $70,6 за барель
|Україна має на казначейському рахунку 126 млрд грн та $40,3 млрд міжнародних резервів - прем'єр
|Уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом
|Україна цьогоріч спроможна забезпечити 100% потреб артилерії власним виробництвом - Шмигаль
|Україна зменшила обсяги експорту пшеничного борошна
Бізнес
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»
|Amazon представила власний квантовий чип Ocelot
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei