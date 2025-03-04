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В Україні зменшились продажі нових вантажівок
12:43 04.03.2025 |
У лютому на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 845 авто, що на 13% менше, ніж у січні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з торішнім лютим, реєстрації нових комерційних авто впали на 18%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
1. RENAULT - 169 од.;
2. CITROEN - 93 од.;
3. MAN - 78 од.;
4. IVECO - 69 од.;
5. FORD - 66 од.
За даними "Укравтопром", всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1817 нових машин, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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