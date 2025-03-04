Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінцифри запускає бета-тест еАкцизу

12:11 04.03.2025 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації запускає тестування системи обігу підакцизних товарів еАкциз. До нього можуть долучитися бізнеси, які мають ліцензію на виробництво або продаж алкоголю та тютюну.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що бета-тест проходитиме в кілька етапів, на першому протестують:

* Реєстрацію підприємств та користувачів в електронній системі
* Управління доступами представників економічних операторів
* Замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС
Інтеграцію з державними реєстрами API для тестування інтеграції з ERP-системами економічних операторів.

Зазначається, що тільки за 2024 рік Україна втратила 21,9 млрд грн через нелегальну торгівлю тютюновими виробами.

"еАкциз допоможе зменшити корупцію, збільшити надходження до бюджету, усунути зайву бюрократію та полегшити роботу бізнесу й життя українців, адже на полицях магазинів будуть лише якісні товари", - наголосили у міністерстві.

Проєкт еАкциз впроваджується Мінцифрою спільно з Мінфіном та Державною податковою службою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2581  0,00 0,00 41,8888  0,03 0,06
EUR 43,2788  0,18 0,42 44,0046  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,02 0,04 41,6050  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес