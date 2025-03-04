Мінцифри запускає бета-тест еАкцизу

Міністерство цифрової трансформації запускає тестування системи обігу підакцизних товарів еАкциз. До нього можуть долучитися бізнеси, які мають ліцензію на виробництво або продаж алкоголю та тютюну.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що бета-тест проходитиме в кілька етапів, на першому протестують:

* Реєстрацію підприємств та користувачів в електронній системі

* Управління доступами представників економічних операторів

* Замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС

Інтеграцію з державними реєстрами API для тестування інтеграції з ERP-системами економічних операторів.

Зазначається, що тільки за 2024 рік Україна втратила 21,9 млрд грн через нелегальну торгівлю тютюновими виробами.

"еАкциз допоможе зменшити корупцію, збільшити надходження до бюджету, усунути зайву бюрократію та полегшити роботу бізнесу й життя українців, адже на полицях магазинів будуть лише якісні товари", - наголосили у міністерстві.

Проєкт еАкциз впроваджується Мінцифрою спільно з Мінфіном та Державною податковою службою.