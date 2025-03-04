Бізнес підвищив оцінки результатів своєї діяльності - Нацбанк

Бізнес у лютому поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими, нижче нейтрального рівня. Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів. Водночас стримуючими чинниками залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У лютому 2025 року ІОДА становив 46.9 порівняно з 41.0 у січні 2025 року та 47.5 у лютому 2024 року.

Підприємства промисловості найбільш оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки пожвавленню споживчого попиту та нарощенню виробництва: секторальний індекс у лютому перетнув нейтральний рівень і становив 50.2 (у січні 2025 року - 42.0, у лютому 2024 року - 48.3). Респонденти очікували на збільшення обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, а також пом'якшили стримані оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва, залишків готової продукції, запасів сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі суттєво поліпшили оцінки щодо своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у лютому становив 49.2 (у січні 2025 року - 40.0, у лютому 2024 року - 50.1). Торговельні компанії підвищили свої оцінки щодо обсягу товарообороту, а також, на відміну від двох попередніх місяців, були оптимістично налаштовані щодо залишків товарів для продажу та обсягу їх закупівлі. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства будівництва суттєво пом'якшили, але зберегли стримані оцінки щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, суттєве похолодання та дефіцит робочої сили: секторальний індекс у лютому становив 44.7 порівняно з 37.2 у січні 2025 року та 43.7 у лютому 2024 року. На відміну від трьох попередніх місяців будівельники очікували на збільшення обсягу закупівлі як сировини та матеріалів, так і послуг підрядників. Одночасно поліпшилися очікування щодо обсягу будівництва та обсягу нових замовлень. Натомість збереглися негативні оцінки щодо доступності підрядників та вартості їхніх послуг.

Підприємства сфери послуг дещо поліпшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період: секторальний індекс становив 42.2 у лютому (у січні 2025 року - 41.1, у лютому 2024 року - 45.3). Респонденти краще, ніж місяць тому, оцінили обсяги наданих послуг, нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, очікували на помірніше підвищення цін / тарифів на власну продукцію / послуги на тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін.

Ситуація на ринку праці дещо пом'якшилася. Респонденти більшості опитаних секторів очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу, лише представники сфери послуг були налаштовані на їх незначне прискорення.