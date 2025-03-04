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Делегації України та ЄС розпочинають широку дискусію щодо вільного переміщення товарів

Делегації України та ЄС розпочинають широку дискусію щодо вільного переміщення товарів

 

Делегації України та Європейського Союзу протягом наступних чотирьох днів проведуть у Брюсселі широку дискусію щодо вільного переміщення товарів.

Про це повідомила у соцмережі Х віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Укрінформ.

"Відкриваючи скринінгову зустріч, я підтвердила відданість України прискореній інтеграції на основі виконання зобов'язань та укладення ACAA (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, або "промисловий безвіз", - ред). Вільне переміщення товарів є не лише основою для нашого вступу до ЄС, а й ключовим елементом української стійкості", - зазначила урядовиця.

Делегації України та ЄС розпочинають широку дискусію щодо вільного переміщення товарів

 

Вона додала, що за останнє десятиліття, після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, було досягнуто значних успіхів у прийнятті стандартів і норм ЄС.

"Ця робота залишається першочерговою для України", - запевнила Стефанішина.
Ключові теги: ЄС
 

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