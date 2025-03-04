Делегації України та ЄС розпочинають широку дискусію щодо вільного переміщення товарів

Делегації України та Європейського Союзу протягом наступних чотирьох днів проведуть у Брюсселі широку дискусію щодо вільного переміщення товарів.

Про це повідомила у соцмережі Х віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Укрінформ.

"Відкриваючи скринінгову зустріч, я підтвердила відданість України прискореній інтеграції на основі виконання зобов'язань та укладення ACAA (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, або "промисловий безвіз", - ред). Вільне переміщення товарів є не лише основою для нашого вступу до ЄС, а й ключовим елементом української стійкості", - зазначила урядовиця.

Вона додала, що за останнє десятиліття, після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, було досягнуто значних успіхів у прийнятті стандартів і норм ЄС.

"Ця робота залишається першочерговою для України", - запевнила Стефанішина.