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«Зимова єПідтримка» закінчилася. Уряд опублікував підсумки

14:39 03.03.2025 |

Економіка

 

Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершились: 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 грн допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Зимова єПідтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України, зазначають у міністерстві.

Як українці отримували допомогу:

12,7 млн за прямими заявками:

* Дія - 12 млн
* Банки-партнери - 577 000
* Укрпошта - 130 000

1,7 млн через Укрпошту за списками Мінсоцполітики: пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій.

Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року, становить 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд грн за заявками в Дії та через банки-партнери.

На що найчастіше витрачали отримані кошти?

* Комунальні послуги - 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)
* Телекомунікації, зокрема, мобільний зв'язок - 1,9 млрд грн
* Заклади харчування - 443 млн грн
* Ліки - 237 млн грн
* Комп'ютерні мережі та інформаційні послуги - 234 млн грн
* Друкована продукція - 178 млн грн.
* Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт - 120 млн грн.
* Театри та кінотеатри - 80 млн грн
* Поштові послуги - 61 млн грн.

Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуватимуться доти, доки всі заявки не будуть оброблені. Використати кошти можна до кінця 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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