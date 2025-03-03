«Зимова єПідтримка» закінчилася. Уряд опублікував підсумки

Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершились: 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 грн допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Зимова єПідтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України, зазначають у міністерстві.

Як українці отримували допомогу:

12,7 млн за прямими заявками:

* Дія - 12 млн

* Банки-партнери - 577 000

* Укрпошта - 130 000

1,7 млн через Укрпошту за списками Мінсоцполітики: пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій.

Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року, становить 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд грн за заявками в Дії та через банки-партнери.

На що найчастіше витрачали отримані кошти?

* Комунальні послуги - 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)

* Телекомунікації, зокрема, мобільний зв'язок - 1,9 млрд грн

* Заклади харчування - 443 млн грн

* Ліки - 237 млн грн

* Комп'ютерні мережі та інформаційні послуги - 234 млн грн

* Друкована продукція - 178 млн грн.

* Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт - 120 млн грн.

* Театри та кінотеатри - 80 млн грн

* Поштові послуги - 61 млн грн.

Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуватимуться доти, доки всі заявки не будуть оброблені. Використати кошти можна до кінця 2025 року.