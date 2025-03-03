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«Зимова єПідтримка» закінчилася. Уряд опублікував підсумки
14:39 03.03.2025 |
Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершились: 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 грн допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Зимова єПідтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України, зазначають у міністерстві.
Як українці отримували допомогу:
12,7 млн за прямими заявками:
* Дія - 12 млн
* Банки-партнери - 577 000
* Укрпошта - 130 000
1,7 млн через Укрпошту за списками Мінсоцполітики: пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій.
Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року, становить 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд грн за заявками в Дії та через банки-партнери.
На що найчастіше витрачали отримані кошти?
* Комунальні послуги - 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)
* Телекомунікації, зокрема, мобільний зв'язок - 1,9 млрд грн
* Заклади харчування - 443 млн грн
* Ліки - 237 млн грн
* Комп'ютерні мережі та інформаційні послуги - 234 млн грн
* Друкована продукція - 178 млн грн.
* Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт - 120 млн грн.
* Театри та кінотеатри - 80 млн грн
* Поштові послуги - 61 млн грн.
Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуватимуться доти, доки всі заявки не будуть оброблені. Використати кошти можна до кінця 2025 року.
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