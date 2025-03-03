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В Україні на 1% посилок нарахували мито: за рік відправлень побільшало на 50%
12:58 03.03.2025 |
В Україну з 2020 року ввезли більше 272 млн посилок. З них лише на 0,75% нарахували ввізне мито.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Державної митної служби.
Найбільше посилок надійшло у 2024 році - 75 млн. Це у 1,3 раза більше, ніж до повномасштабного. За рік відправлень побільшало в 1,6 раза.
На понад 2 млн посилок було накладене мито і завдяки цьому до держбюджету надійшло 668 млн грн податків за цей час. Ще понад 185 млн грн надійшло до держбюджету торік. У порівнянні до 2021 мита надійшло на 41% більше, але коливання курсу звели різницю до 2,5%.
В середньому, доплата на 1 посилку становила 351 грн (приблизно 8 євро) у 2024 році.
Наразі на сайті Верховної Ради зареєстровано два законопроєкти, які передбачають скасування поточного ліміту у 150 євро на безподаткові посилки та оподаткування міжнародних посилок ПДВ 20%.
Експерти вважають, що новий закон підтримає українських виробників, водночас поштові оператори зауважують, що це призведе до здорожчання товарів та ускладнення логістики.
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