В Україні на 1% посилок нарахували мито: за рік відправлень побільшало на 50%

В Україну з 2020 року ввезли більше 272 млн посилок. З них лише на 0,75% нарахували ввізне мито.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Державної митної служби.

Найбільше посилок надійшло у 2024 році - 75 млн. Це у 1,3 раза більше, ніж до повномасштабного. За рік відправлень побільшало в 1,6 раза.

На понад 2 млн посилок було накладене мито і завдяки цьому до держбюджету надійшло 668 млн грн податків за цей час. Ще понад 185 млн грн надійшло до держбюджету торік. У порівнянні до 2021 мита надійшло на 41% більше, але коливання курсу звели різницю до 2,5%.

В середньому, доплата на 1 посилку становила 351 грн (приблизно 8 євро) у 2024 році.

Наразі на сайті Верховної Ради зареєстровано два законопроєкти, які передбачають скасування поточного ліміту у 150 євро на безподаткові посилки та оподаткування міжнародних посилок ПДВ 20%.

Експерти вважають, що новий закон підтримає українських виробників, водночас поштові оператори зауважують, що це призведе до здорожчання товарів та ускладнення логістики.