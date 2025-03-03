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Фонд держмайна торік отримав від реалізації підсанкційного майна майже ₴810 мільйонів
12:30 03.03.2025 |
Фонд державного майна України у 2024 році перерахував до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 809,7 млн грн від реалізації підсанкційних активів.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Понад 809,7 млн гривень Фондом держмайна забезпечено надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії торік завдяки роботі з націоналізованими активами, що належали підсанкційним особам», - йдеться в повідомленні.
Крім того, 19 грудня минулого року був проведений успішний аукціон з продажу ТОВ «Аерок». Його придбали за рекордні 1,89 млрд грн, але ця сума не врахована у річних підсумках, адже кошти надійшли вже у січні 2025 року.
Лідерами серед активів, від продажу яких у 2024 році Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав найбільше поповнень, стали грошові кошти з 36 рахунків підсанкційних осіб - понад 672,8 млн грн. Ще 136 млн грн було отримано від реалізації корпоративних прав трьох підприємств та 6,9 млн грн - від продажу двох об'єктів нерухомості (квартир).
Всі ці активи належали 12 підсанкційним особам та групам.
Серед найдорожчих активів - арештовані кошти із 13 рахунків В'ячеслава Богуслаєва. Загальна сума склала понад 634 млн грн (105,5 млн грн, майже $12,6 млн та €236 тис.).
Загалом у 2023-2024 роках держава отримала понад 1,2 тис. різних націоналізованих активів. Серед переданих 2024 року - корпоративні права, нежитлові та житлові приміщення, земельні ділянки, автомобілі та повітряні судна, гроші та цінні папери тощо.
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