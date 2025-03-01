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АНАЛІТИКА

Посол ЄС: Співпраця України і Євросоюзу щодо критичної сировини продовжиться, як і раніше

 

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передбачає, що співпраця між Україною і ЄС щодо корисних копалин на тлі подій довкола "угоди про надра" із США продовжиться без особливих змін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю "Укрінформу".

Матернову запитали, чи варто очікувати активізації співпраці між Києвом і Євросоюзом у питанні корисних копалин після зриву підписання рамкової угоди про надра із США.

"У нас з 2021 року є меморандум, ми надали на цій підставі багато технічної допомоги, ми взаємодіяли з українськими органами влади, допомагаючи уточнювати мапу покладів корисних копалин. І, думаю, ми продовжимо разом працювати над цим. Але, чесно кажучи, не думаю, що у поточній ситуації це є найпершим пріоритетом для ЄС", - зазначила посол.

Вона продовжила, що зараз найперше завдання - посилення України перед потенційними переговорами, обговорення безпекових гарантій, та, окрім цього - масштабна робота у рамках євроінтеграції.

"Тож, думаю, (робота у рамках) меморандуму 2021 року продовжиться так, як і раніше. Це зараз не головний пріоритет", - додала посол.

Ключові теги: ЄС
 

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