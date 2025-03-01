Україна вдруге за історію успішно пройшла Огляд торговельної політики в СОТ

Україна вдруге успішно провела Огляд торговельної політики у Світовій організації торгівлі. Перший огляд відбувся у 2016 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Засідання СОТ відбулося 26 та 28 лютого в штаб-квартирі у Женеві.

Зазначається, що підготовка до Огляду тривала понад рік. Україна співпрацювала з державними органами, підрозділами Мінекономіки та Секретаріатом СОТ. У грудні члени СОТ отримали звіти для аналізу.

Українська сторона отримала понад 400 письмових запитань від 20 членів СОТ, переважно щодо торговельного та інвестиційного режимів.

"Це підтверджує значний інтерес до поглиблення економічної співпраці з Україною, попри війну. Особливо цінними для нас є відгуки про стійкість економіки, критичну роль експорту агропродукції у світовій продовольчій безпеці та розвиток галузей із високою доданою вартістю. Члени СОТ також високо оцінили прогрес у захисті інтелектуальної власності та виконання зобов'язань щодо прозорості", - розповів заступник міністра економіки - Торговий представник України Тарас Качка.

Він підкреслив, що успішний Огляд торговельної політики сприятиме зміцненню торговельних відносин України з партнерами.

Торгпред також окремо відзначив вагоме досягнення економічної дипломатії на засіданні СОТ - у протокол вперше була включена спільна заява 45 членів СОТ із засудженням руйнівного впливу російської агресії на світову торговельну систему.

Проведення оглядів торговельної політики членів СОТ є одним із найважливіших видів діяльності цієї міжнародної організації. Вони забезпечують прозорість та передбачуваність торговельних режимів членів організації, а також сприяють більш повному дотриманню правил та принципів СОТ.

Регулярність проведення оглядів торговельної політики залежить від частки члена СОТ у загальному обсязі світової торгівлі. Україна проходить огляд що сім років.

Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі у 2008 році. Перший Огляд торговельної політики України відбувся у квітні 2016 року. Наступний мав відбутися в листопаді 2023 року, однак через повномасштабну агресію росії терміни були перенесені на 2025 рік.