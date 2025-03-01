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АНАЛІТИКА

У лютому Міноборони кодифікувало 100 нових зразків зброї

 

За останні місяць Міністерство оборони України кодифікувало понад 100 зарзків озброєння, біільшість з яких вироблено в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За повідомленням Міноборони, йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніку, авіаційне обладнання тощо.

Понад 90% кодифікованого озброєння - українськаого виробництва.

Торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків озброєння і лише близько третини з них були українського виробництва.
За матеріалами: Економічна правда
 

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