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АНАЛІТИКА

Україна хоче з Францією виробляти зброю на гроші з доходів від активів РФ

 

Україна пропонує створити з Францією спільні виробництва озброєння. Для фінансування хочуть використати доходи з заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як зазначається, заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч зі спецпредставником президента Франції з питань допомоги та відбудови України П'єром Ельброном. Сторони обговорили виробництво зброї.

Україна пропонує створити спільні підприємства з французькими оборонними компаніями відповідно до потреб. Міноборони запропонувало кілька проєктів, які можливо фінансувати за рахунок відсотків від заморожених активів РФ.

За словами заступника міністра оборони, критичними потребами України залишаються системи ППО та ПРО, ракети-перехоплювачі до наявних систем, важка бронетехніка та боєприпаси.

"Окрім інвестицій та розвитку виробництва, Україна зацікавлена й в купівлі готового озброєння. Потреби залишаються значними, ситуація на фронті динамічна, тому потребуємо швидких рішень", - зазначив Боєв.

Допомога Франції

Варто зазначити, що наразі Франція є одним з ключових партнерів України. Країна надає українській армії військову допомогу, зокрема, передала артилерію, літаки Mirage 2000, броньовані машини, боєприпаси, далекобійні ракети, засоби ППО та інше озброєння.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон першим запропонував ідею розглянути можливість розміщення в Україні миротворчого контингенту.

Також Франція підтримує євроінтеграцію України та шлях до НАТО. Днями Макрон відвідав Вашингтон, де з президентом США Дональдом Трампом обговорили війну в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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