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Загальний фонд бюджету України за лютий отримав майже 126 мільярдів. Більше половини забезпечила Держподаткова
22:52 28.02.2025 |
У лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Так, за підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,6 млрд грн, в тому числі:
* 25,8 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
* 19,8 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 32,7 млрд грн, відшкодовано - 12,9 млрд грн);
* 15,2 млрд грн - акцизний податок;
* 11 млрд грн - податок на прибуток підприємств;
* 2,5 млрд грн - рентна плата.
Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 44,2 млрд грн.
"У цілому, за оперативними даними, за підсумками лютого 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 244,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,2 млрд грн (станом на 27 лютого) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", - повідомили в Мінфіні.
Як повідомлялося, за 2024 рік держбюджет отримав 3 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету 2023 року.
У лютому 2025 року стало відомо, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету. Так, нова IT-система планування бюджету, яка розробляється у співпраці з публічною установою "Центральне агентство з управління проектами" (CPMA) за підтримки проєкту "Програма з підтримки управління державними фінансами в Україні" EU4PFM, є важливим кроком у трансформації управління державними фінансами в Україні.
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