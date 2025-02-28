Кабмін доручив припинити оплату послуг сімейних лікарів, які виїхали за кордон

Кабінет Міністрів доручив провести верифікацію медичних працівників, які виїхали з України, а отже - не надають медичну допомогу за програмою держгарантій в повному обсязі.

Відповідні зміни внесено до постанови №1503 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році" від 24 грудня 2024 року, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, Національній службі здоров'я (НСЗУ) та Державній прикордонній службі до 1 липня доручено забезпечити обмін даними між електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ) та системою контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон "Аркан".

Завдяки цьому НСЗУ отримає інформацію про лікарів, які надають первинну медичну допомогу, але виїхали з України. За підписані з такими лікарями декларації держава може припинити платити.

"Передбачено, що до капітаційної ставки за один місяць за обслуговування пацієнтів, що подали декларацію про вибір лікаря, застосовується коригувальний коефіцієнт 0, якщо такий лікар за останні 365 календарних дні до 1 числа місяця звітного періоду перебував на території України менше 270 календарних днів, якщо це спричинило порушення умов договору, встановленого за результатами моніторингу", - повідомив Мельничук.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ та Мінфін верифікують присутність сімейних лікарів на території України та їхню доступність до пацієнтів, які мають декларацію.

На його думку, такі лікарі не мають можливості надавати якісні послуги, тому всі оформлені з ними декларації потрібно переписати на іншого лікар, або розірвати. Водночас Ляшко пообіцяв, що також буде верифікована присутність на території країни пацієнтів.