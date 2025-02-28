Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ

Міністерство оборони України впровадило нову технічну специфікацію, яка визначає чіткі вимоги до приймання, пакування та маркування тилового майна для українських військових.

Як повідомляє Міноборони у телеграм у п'ятницю, документ встановлює стандарти для постачальників, зокрема обов'язкове використання палет замість мішків та впровадження QR-кодів для швидкої ідентифікації кожної одиниці майна.

Такі зміни мають оптимізувати логістичні процеси, прискорити розвантаження та зменшити навантаження на центри забезпечення ЗСУ.