Фінансові новини
- |
- 28.02.25
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ
16:27 28.02.2025 |
Міністерство оборони України впровадило нову технічну специфікацію, яка визначає чіткі вимоги до приймання, пакування та маркування тилового майна для українських військових.
Як повідомляє Міноборони у телеграм у п'ятницю, документ встановлює стандарти для постачальників, зокрема обов'язкове використання палет замість мішків та впровадження QR-кодів для швидкої ідентифікації кожної одиниці майна.
Такі зміни мають оптимізувати логістичні процеси, прискорити розвантаження та зменшити навантаження на центри забезпечення ЗСУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві
|Каллас: без включення в переговори Європа не зможе забезпечити виконання мирної угоди
|Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент
|Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін доручив припинити оплату послуг сімейних лікарів, які виїхали за кордон
|Індонезія відкрила свій ринок для української пшениці
|Міноборони затвердило нові стандарти пакування та маркування тилового майна для ЗСУ
|Кабмін знову змінив порядок бронювання працівників від мобілізації
|Бензин, дизель і автогаз подешевшали в лютому
|Виробник ракет для NASAMS планує відкрити компанію в Україні
|Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві
Бізнес
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч