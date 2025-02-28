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АНАЛІТИКА

Виробник ракет для NASAMS планує відкрити компанію в Україні

 

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка, зокрема, виготовляє ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS, веде роботу над створенням спільного виробництва в Україні.

Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтерв'ю Euractiv, передає Укрінформ.

«Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками промисловості в Україні щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій. Йдеться про серійне виробництво ракет, тобто сотень. Ми розглядаємо можливість створення спільних підприємств протягом декількох місяців», - сказав Лі.

За його словами, робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство.

«У Kongsberg ми хочемо використовувати силу української промисловості. У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО... Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там», - заявив Лі.

Як повідомляв Укрінформ, у січні міністр оборони Рустем Умєров обговорив з виконавчим директором провідної норвезької корпорації Kongsberg Gruppen ASA та президентом Kongsberg Defence & Aerospace Ейріком Лі можливості інтеграції українських засобів протиповітряної оборони у систему NASAMS.
Ключові теги: Норвегія
 

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