Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

Уряд України отримає від Японії грант для реалізації четвертої фази Програми екстреного відновлення на суму $58 млн, які будуть спрямовані, зокрема, на гуманітарне розмінування, енергетику, водопостачання, громадське здоров'я та безпеку і освіту, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"Віцепрем'єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами, що забезпечують надання уряду України гранту для реалізації четвертої фази Програми екстреного відновлення", - йдеться у повідомленні Міністерства у фейсбук у четвер.

Програму реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва JICA - Japan International Cooperation Agency.

"Сьогоднішній обмін нотами між урядами Японії та України відкриває можливості для підписання у майбутньому грантової угоди між урядом України та JICA. Грантова підтримка Японії спрямована на забезпечення потреб державного сектору та реалізацію невідкладних і важливих заходів для покращення життя наших громадян. Її розмір становить 8,8 мільярда японських єн, що дорівнює близько $58 млн. Японія є незмінним партнером України, і ми глибоко цінуємо її підтримку та сподіваємося на зміцнення нашої довгострокової співпраці", - зазначив Олексій Кулеба, висловлювання якого наводить пресслужба.

Нові кошти за четвертою фазою будуть спрямовані на такі напрями: гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, громадське здоров'я та безпека, освіта, відновлення інфраструктури в регіонах.

Загалом Японія вже надала Україні $12 млрд гуманітарної та фінансової допомоги. Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує 4 спільні проєкти на загальну суму близько $700 млн. Це Програма екстреного відновлення (Фази 1, 2 та 3) та проєкт технічної допомоги "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції".

Найпершу Грантову угоду для Програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та урядом України було підписано 9 березня 2023 року. Вона передбачає надання гранту від уряду Японії в розмірі $172,75 млн. для реалізації Програми екстреного відновлення.