Після підписання рамкової угоди з США уряд затвердить делегацію для напрацювання міжнародного договору про створення Інвестфонду - Шмигаль

Після підписання угоди з США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України Кабінет міністрів затвердить делегацію для напрацювання проєкту міжнародного договору про створення Фонду, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступні кроки після підписання - це створення відповідної делегації, яка буде затверджена рішенням уряду, як і вимагає закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви. Далі буде відбуватися відповідна міжурядова робота між урядом України і урядом США з напрацювання проєкту угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку і розбудови України", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр наголосив, що всі наступні кроки чітко прописані в законі про міжнародні договори.

"Договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди, у зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і ратифікуватися парламентом. Там буде описана вся конкретика, як буде працювати цей фонд", - розповів Шмигаль.

Утворення Інвестиційного фонду передбачено т.зв. Угодою про надра, яку мають підписати у п’ятницю в США.