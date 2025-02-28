Державний оператор тилу за рік роботи уклав 719 контрактів та зекономив 16,3 мільярда

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" за перший рік роботи уклала 719 контрактів на загальну суму 74,6 млрд грн та зекономила 16,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Агенція розпочала роботу 1 грудня 2023 року, і вже у січні 2024 року почала забезпечувати ЗСУ одягом, амуніцією та пально-мастильними матеріалами, а з 1 квітня - харчуванням.

В умовах відсутності інформації по ринку, постачальниках, обʼємах забезпечення в попередні роки, фахівці ДОТ з нуля побудували процеси постачання, відкрили ринок для нових постачальників і зробили закупівлі максимально прозорими.

Застосування сучасних підходів до закупівель ДОТ дозволило заощадити державному бюджету понад 16,3 млрд грн. Ці кошти були спрямовані на додаткові потреби Збройних сил України.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, найбільша економія досягнута на закупівлях пального - майже 6,6 млрд грн, а також на продовольчому забезпеченні - приблизно 6 млрд грн. Це результат системної роботи з оптимізації витрат і вдосконалення підходів до закупівель.

"Прозорість, цифровізація та конкуренція між постачальниками - це принципи, які впроваджуємо для підвищення ефективності. Ми продовжимо розвивати ці зміни, адже наша мета - надійна та передбачувана система постачання для кожного військовослужбовця", - акцентував Канєвський.

За рік ДОТ законтрактував 74,6 млрд грн при доведеній річній потребі у 95,6 млрд грн.

Середній SLA постачальників (показник рівня обслуговування) становить 78%.

Запровадження IT-системи DOT-Chain прискорило цикл постачання у 4 рази та усунуло понад 30 000 паперових документів щотижня

Вперше в історії забезпечення ЗСУ доведену потребу на наступний (2025) рік почали контрактувати в попередньому, з листопада 2024-го.

Харчування ДОТ законтрактував на 23,6 млрд грн, поставив - 95,1%, організував доставку 264 млн літрів води, це близько 85 олімпійських басейнів.

Поставку речового майна ДОТ законтрактував на 22,8 млрд грн, поставив 84%.

128 860 поставлених бронежилетів достатньо, щоб повністю забезпечити армії Угорщини, Нідерландів, Болгарії, Бельгії, Швеції разом узятих.

Пально-мастильних матеріалів законтрактовано на 28.2 млрд грн, поставлено - 90.8%.

Поставлено 11 000 вагонів пально-мастильних матеріалів. Якщо з них сформувати єдину колону цистерн, їх відстань дорівнюватиме відстані від Братислави до Будапешта.

Механізми запобігання корупції вбудовані в усі процеси закупівельної агенції Міноборони, включно з процесом взаємодії співробітників у команді та процесом взаємодії команди із зовнішніми стейкхолдерами. Агенція працює за затвердженою Антикорупційною програмою на 2023-2025 роки. У 2024 році впроваджено трирівневу систему контролю.

Це дозволяє чітко розмежувати три основні функції: управління, ризик і контроль та внутрішній аудит.