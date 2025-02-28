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АНАЛІТИКА

Автоматичне перепризначення виплат на проживання для переселенців відбудеться з 1 березня

08:47 28.02.2025 |

Економіка, Україна

 

З 1 березня для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання ще на один 6-місячний період, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. Це кризова виплата українцям, які через війну змушені були залишити свої домівки, переїхали жити в інші регіони та потребують підтримки. Звертаємо увагу: з 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період, за умови відповідності критеріям", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що завдяки цьому переселенці й надалі отримуватимуть додаткову підтримку від держави розміром 2 тис. грн - для дорослих, 3 тис. грн - для дітей та осіб з інвалідністю.

"Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність)", - нагадали в міністерстві.
За матеріалами: interfax.com.ua
 

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