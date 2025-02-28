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Податкова служба нагадала українцям за кордоном про необхідність сплатити податки з іноземних доходів
Громадяни України, які отримують дохід за межами країни, мають подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки до українського держбюджету.
Про це повідомляє Державна податкова служба України (ДПСУ).
Податківці нагадали, що будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні.Він оподатковується за ставками:
* 18 % - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
* 1,5 % - військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).
Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.
Водночас в Україні не доведеться сплачувати податок на доходи тим українцям, які вже сплатили податки за кордоном. Але лише у випадку, якщо країна походження доходів має з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування. Проте для цього доведеться:
* отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки;
* легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів).
При цьому платнику зарахують сплачені податки за межами України лише у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.
"Тобто, якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні вами визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується. Якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю - 20 тис.", - пояснили у ДПСУ.
Якщо ж документів про сплату податків в іншій країні немає, потрібно подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.
У Податковій службі також уточнили, що українським біженцям за кордоном не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо вони отримували грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів. Але українці з тимчасовим захистом мають подавати декларацію, якщо вони мали інші доходи (наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу), навіть якщо вони отримували благодійну допомогу.
Перебуваючи за кордоном, подати декларацію про доходи можна поштою, надіславши документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання, або ж електронною поштою через систему електронного документообігу України.
Як повідомлялося, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року, податки декларацію потрібно до 1 травня.
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