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Єврокомісія оцінила виконання реформ у межах Ukraine Facility
23:00 27.02.2025 |
Єврокомісія відзначила належний рівень організації спільної роботи всіх зацікавлених сторін за підсумками першого року реалізації Програми Ukraine Facility.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що 26 лютого представники Міністерства економіки та Міністерства фінансів зустрілися з делегацією Європейської комісії. Учасники зустрічі обговорили статус виконання кроків плану України в межах Ukraine Facility.
Єврокомісія підтвердила свою готовність і надалі підтримувати Україну в реалізації стратегічних реформ на шляху до ЄС та надавати необхідну макрофінансову допомогу.
Також сторони обговорили організацію роботи системи моніторингу і контролю. Зокрема, йшлося про методологію уникнення подвійного фінансування у межах інвестиційних індикаторів та принципи збору інформації про реципієнтів - учасників закупівель, які отримують кошти за товари та послуги з держбюджету.
"Висока оцінка з боку Європейської комісії підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку", - прокоментував перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
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