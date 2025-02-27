Партнери за два місяці зібрали 51 мільйон євро на розмінування для України. Це понад третина плану на весь рік, – Міноборони

Довгостроковий план розвитку потенціалу України з розмінування на 2024-2034 роки передбачає виділення 700 млн євро від партнерів для закупівлі обладнання. Так, зокрема 130 млн євро заплановано в 2025 році, з яких станом на лютий уже акумульовано 51 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони за результатами 11 засідання Коаліції з розмінування, яке проходило у Вільнюсі, під головуванням Литви та Ісландії.

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро. Бюджет 2025 року запланований на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами (СРМА, Республіка Литва) вже акумульовано 51 млн євро", - сказав начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Він додав, що учасників Коаліції зацікавив досвід Міноборони, Збройних Сил України та інших складових Сил безпеки та оборони України, набутий за три роки широкомасштабної війни.

Зокрема, за ініціативою Литви та України будуть створені робочі групи, що вивчатимуть новітню методику утримання та обслуговування інженерних загороджень, інновації в протимінній діяльності, серед яких використання БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.

Окрім того, Берегуля передав країнам-лідерам Коаліції затверджену керівництвом Міноборони України "Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року".

У ході обговорень було узгоджено пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання в рамках Коаліції на 2025 рік.

У заході брали участь 40 посадовців із 15 країн.

Раніше стало відомо, що оператори протимінної діяльності в Україні відтепер можуть взяти в оренду машину розмінування - два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування.

На початку цього року Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №284, яка врегульовує порядок використання коштів для компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Наприкінці листопада минулого року уряд спростив процес сертифікації операторів протимінної діяльності, відтак вони отримали можливість подавати заявки на отримання сертифікату через портал "Дія".