Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості новими були 16474 авто. (+52%), а 45503 - вживані (+26%).
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
1. Китай - 14635 од.;
2. Японія - 552 од.;
3. Німеччина - 382 од.;
4. Велика Британія - 368 од.;
5. Бельгія - 216 од.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
1. США - 17235 од.;
2. Німеччина - 7318 од.;
3. Корея - 6274 од.;
4. Велика Британія - 4180 од.;
5. Китай - 2573 од.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінсоцполітики планує змінити правила призначення солідарної пенсії
|Україні потрібно на розмінування майже 30 мільярдів доларів
|«Будуть протести». У ЄС попередили, що розвинений агросектор ускладнить вступ України
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році
|В Україні збільшилась кількість підприємств, якими керують жінки
Бізнес
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент
|Французькі вчені утримували термоядерну реакцію 22 хвилини та побили рекорд китайців
|Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів