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АНАЛІТИКА

Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять

 

У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості новими були 16474 авто. (+52%), а 45503 - вживані (+26%).

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

1. Китай - 14635 од.;

2. Японія - 552 од.;

3. Німеччина - 382 од.;

4. Велика Британія - 368 од.;

5. Бельгія - 216 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

1. США - 17235 од.;

2. Німеччина - 7318 од.;

3. Корея - 6274 од.;

4. Велика Британія - 4180 од.;

5. Китай - 2573 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

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