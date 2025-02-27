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АНАЛІТИКА

В Україні збільшилась кількість підприємств, якими керують жінки

12:07 27.02.2025 |

Економіка, Україна

 

За останній рік в Україні зросла кількість підприємств з керівницями жінками.

Про це відомо з даних Держстату.

Згідно із даними Держстату, з 2023 по 2024 рік додалося 8996 активних підприємств, керівницями яких є жінки. Частка таких підприємств зросла майже на 4%.

Топ 10 галузей, де жінок, як керівниць, залучено найбільше:

Діяльність громадських організацій - з 28524 до 29994;

Комплексне обслуговування об'єктів - з 27852 до 28788;

Діяльність професійних спілок - з 15961 до 15926;

Держуправління - з 15893 до 15658;

Дошкільна освіта - з 12560 до 12299;

Загальна середня освіта - з 10718 до 12299;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна - з 10214 до 11112 ;

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання - з 9985 до 10684;

Вирощування зернових культур - з 6412 до 6249;

Неспеціалізована оптова торгівля - з 4470 до 4846.

Кількість жінок на керівних посадах все ще майже вдвічі менша, аніж чоловіків.
За матеріалами: Економічна правда
 

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