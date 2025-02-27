Ліцензії і сплата податків: В уряді знову готують реформу ринку таксі

В уряді планують спростити ліцензування таксі та розробити нову систему регулювання цього ринку.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сфера послуг таксі в Україні працює фактично "в тіні".

"Не секрет, що ліцензованих перевізників у сфері таксі не так багато - близько 9,5 тисяч. У той же час, за попередніми підрахунками, кількість водіїв таксі може сягати близько 250 тисяч. Тож більшість водіїв таксі працюють нелегально. Відповідно про сплату податків, єдині стандарти надання послуг та про відповідальність перед пасажиром не йдеться", - пояснив посадовець.

Заступник міністра повідомив, що для вирішення цього питання в уряді планують спростити ліцензування на ринку таксі.

"Зараз працюємо над зміною вимог до отримання ліцензії на таксі. Прибираємо рудименти та оновлюємо перелік необхідного... Наша мета лишити такі вимоги, які: легко виконати; забезпечуватимуть дотримання безпеки на транспорті. Найближчим часом плануємо представити спрощену систему ліцензування та обговорити її з бізнесом", - уточнив Деркач.

Він додав, що другим завданням у міністерстві бачать розробку нової системи регулювання ринку таксі.

"Вона має враховувати інтереси доброчесного бізнесу, пасажира, громади, онлайн-платформи та держави... Окреме питання - це регулювання діяльності ride-hailing сервісів. Тут також має бути створена політика, що буде враховувати поточну реальність, а також забезпечувати співпрацю з доброчесними водіями та водійками. Мова як про ліцензії, так і сплату податків", - додав Деркач.

Як повідомлялося, Кабмін також хоче зобов'язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.

Своєю чергою Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку планує законодавчо закріпити визначення "платформнозайняті" - діяльності з використанням цифрових платформ, а також визначити регулювання такої діяльності. Разом це дозволить обкласти податками доходи, які українці отримують через такі планформи.

Тим часом, Державна податкова служба України вже перевіряє суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів. Однак наразі такі перевірки мають скоріше точковий характер.