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АНАЛІТИКА

Держборг України перевищив 7 трильйонів

23:23 26.02.2025 |

Економіка

 

Державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн до 7, 07 трлн грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, станом на 31 січня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,07 трлн грн, або 168,99 млрд дол США.

Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд дол США.

Державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5,14 трлн грн (72,74% загальної суми), або 122,9 млрд дол США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,93 трлн грн (27,26%), або 46,07 млрд дол США.

Державний борг України становив 6,78 трлн грн (95,91 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 162,08 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 289,08 млрд грн (4,09%), або 6,91 млрд дол США.
За матеріалами: Економічна правда
 

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