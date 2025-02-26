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Рада ратифікувала угоду для запуску Фінсько-українського інвестиційного фонду
23:10 26.02.2025 |
Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду з урядом Фінляндії щодо проєктів, які фінансуються Фінсько-українським інвестиційним фондом.
Відповідний законопроєкт №0299 в цілому на засіданні у середу підтримали 253 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.
У пресслужбі Міністерства фінансів пояснили, що ратифікація Рамкової угоди дозволить залучати кошти від уряду Фінляндії сторони за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ).
"Програма ФУІФ передбачає надання пільгових кредитів для фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток України. Пільгові умови надання кредитів передбачають грантову складову ФУІФ не менше 35%", - повідомили у міністерстві.
У Мінфіні уточнили, що гранти будуть використовуватись для обслуговування кредитів (повне покриття процентних платежів фінською стороною), а також погашення частини основної суми кредиту (обсяг визначатиметься для кожного проекту окремо в рамках грантової складової).
Кредити забезпечуватимуться 100% гарантією Експортно-кредитного агентства Фінляндії Finnvera Plc.
Як повідомлялося, Україна та Фінляндія підписали рамкову міжурядову угоду щодо проєктів, які фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду, у листопаді 2024 року.
В рамках угоди на 2025 рік заплановане надання кредитів на суму до 50 млн євро. Подальша реалізація Програми передбачатиме укладання відповідних кредитних договорів для визначення обсягу, термінів та умов надання позик, повідомляли тоді у Мінфіні.
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