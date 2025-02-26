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Сежурне розповів, яка критична сировина цікавить ЄС в Україні і коли почнуть співпрацю
16:42 26.02.2025 |
Європейський Союз та Україна можуть розпочати низку проєктів щодо критичної сировини вже в березні 2025 року, зокрема, ЄС зацікавлений у проєкті з видобутку українського графіту.
Про це повідомив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне 26 лютого в Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".
За словами Сежурне, спільні проєкти з Україною можуть запрацювати вже наступного місяця, а відповідна угода була підписана ще задовго до війни.
"Ми вже маємо низку проєктів, які можна було б назвати європейськими, деякі з них ми могли б запустити вже в березні. Але це не нова угода. Є вже діюча угода", - завив Стефан Сежурне.
Він нагадав, що у ЄС "вже є угода з Україною про сировину, і, до речі, ми підписали угоду з Україною задовго до війни".
Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння від 2021 року, який, за словами Сежурне, "дає умови для цієї угоди, яка є взаємовигідною угодою з українцями".
"Питання, яке нам поставили (під час візиту колегії єврокомісарів в Україну. - Ред.) - чи повинні ми імплементувати цю угоду? І відповідь, яку я дав українському уряду на круглому столі з моїми колегами з комісії, була позитивною", - розповів єврокомісар деталі своїх перемовин з українською владою цього тижня.
"Саме на основі цієї угоди ми можемо будувати партнерства, включаючи дуже конкретні проєкти, в тому числі щодо графіту, який потенційно може становити до 10% споживання графіту в Європі до 2030 року", - сказав Сежурне.
"Ми зробимо кілька оголошень у березні, коли я оприлюдню план щодо сировини, зокрема, щодо перших видобутків і маркування комісією певних проєктів, які були нам подані. Але вже є домовленість між українцями та європейцями, і навіть поза межами цієї домовленості є дуже конкретні проєкти, які будуть реалізовані", - пояснив він.
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