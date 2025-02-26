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АНАЛІТИКА

МВФ погодився на створення двох спеціалізованих адмінсудів - окружного і апеляційного, замість Вищого адмінсуду - нардеп

15:47 26.02.2025 |

Економіка, Право

 

МВФ не проти, щоб замість створення Вищого адміністративного суду були створені два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Відповідно, вдалося Міністерству юстиції переконати МВФ, вони справді підтримали цей законопроект, я це підтверджую. З самого ранку з ними сьогодні була дискусія з цього приводу. Якщо процедури по добору будуть однакові в цих судах і вони будуть прозорі, то МВФ не заперечує щодо створення цих двох нових судів", - сказав Железняк на брифінгу.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу прийняла закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду.

За словами Железняка, таким чином Україна виконала "один з прострочених маяків МВФ де дедлайн був 31 грудня минулого року".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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