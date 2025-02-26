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АНАЛІТИКА

Лише п'ята частка малого бізнесу позитивно оцінює свою діяльність, – індекс настроїв

14:08 26.02.2025 |

Економіка

 

Наразі 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу просуваються добре (проти 19% у 2023 році), а 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну. Водночас зросла частка тих, хто оцінює стан справ погано - з 39% до 51,5%.

Про це свідчать результати дослідження Індекс настроїв малого бізнесу за 2024 рік, передає Європейська бізнес Асоціація.

Зазначається, що інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,3 балів з 5 можливих (у 2023 році - 2,5), що свідчить про негативну динаміку настроїв підприємців.

Водночас малий бізнес оцінює поточну ситуацію дещо краще, аніж в розпал пандемії коронавірусу, коли був зафіксований історичний мінімум Індексу - 2,2 бала у 2020 році.

Зазначається, що минулого року падіння продемонстрували всі компоненти Індексу - оцінка поточного стану МСБ, оцінка змін за останні пів року та очікувань від наступних пів року та оцінка економічної ситуації.

Найнижчий показник серед складників Індексу отримала оцінка економічної ситуації - 1,9 бала, а найвищий - прогнози щодо змін у наступні 6 місяців - 2,6 бала.

Зокрема, 54% підприємців вважають економічну ситуацію несприятливою, 41% - катастрофічною, і лише 5% оцінюють її як сприятливу.

Наміри МСБ щодо розширення бізнесу також дещо уповільнились. Частка підприємців, які планують розширення, скоротилася з 79% до 67%. Втім такі плани є: 25% підприємців планують відкривати нові напрями виробництва, 13% - розширювати географію діяльності, а 14% прагнуть вийти на зовнішні ринки.

При цьому 17% компаній вже експортують товари чи послуги за кордон (зростання з 14% у 2023 році).

Головними викликами для малого бізнесу залишаються війна, низька купівельна спроможність населення, зростання цін, нестабільність економіки, атаки на енергосистему та фіскальний тиск.

Як повідомлялося, Рада бізнес-обмудсмена оцінила результати своєї роботи за минулий рік у 2,2 мільярда. Найчастіше бізнес скаржився на податківців та роботу правоохоронних органів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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