До HRMIS підключено 857 держорганів - голова НАДС Алюшина

До Інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) підключено 857 державних органів, повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Голова НАДС озвучила інформацію, що станом на 24 лютого 2025 року до HRMIS підключено 857 державних органів. Зокрема, 89 інституцій підключено з середини січня 2025 року, а саме: Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національна поліція України, територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національної соціальної сервісної служби України, Державної аудиторської служби України, Державної митної служби України та Державної служби статистики України", - йдеться у повідомлені Нацагентства по результатам зустрічі Алюшиної з представниками Світового банку.

За її словами, команда НАДС, відповідальна за впровадження та адміністрування HRMIS, постійно працює над підвищенням ефективності системи та наданням необхідної консультаційної й технічної підтримки користувачам.

Як повідомлялося, План пріоритетних дій уряду на 2025 рік передбачає, що в 2025 році HRMIS має бути впроваджена у 80% міністерств та інших центральних органах виконавчої влади.

План реалізація програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск HRMIS і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.