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АНАЛІТИКА

Українська рада зброярів розпочала роботу, головою правління став Камишін

12:01 26.02.2025 |

Економіка

 

Українська рада зброярів - платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами, розпочала роботу, повідомляє пресслужба Ради.

Зазначається, що до складу Ради вже увійшли: Ліга оборонних підприємств України, Українські роботизовані сили, Асоціація виробників РЕБ/РЕР, Techosystem Defense, Оборонний Альянс України, Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «АРМАДА», Інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Головою правління Ради Зброярів став радник президента України зі стратегічних питань, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Виконавчим директором обрано Ігоря Федірка - ексзаступника директора «Укроборонсервісу» з гуманітарного розмінування, керівника Державного центру гуманітарного розмінування.

«Об'єднання виробників в єдину адвокаційну організацію - перевірена ефективна практика, яка застосовується у всьому світі», - сказано в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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