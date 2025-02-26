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В Україні посилять контроль за використанням коштів на озброєння в межах «данської моделі»
11:57 26.02.2025 |
Україна та Данія підписали Лист про наміри, яким передбачене здійснення заходів контролю за фінансовою підтримкою оборонного виробництва в Україні.
Як передає Укрінформ із посиланням на Мінстратегпром, підписання відбулося під час зустрічі міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та представниками уряду двох країн.
«Спершу провели спільну зустріч разом із Міністерством оборони, де підписали Лист про наміри. Документ передбачає здійснення заходів контролю та прозорості фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Йдеться про кошти, реалізовані в рамках «данської моделі», - повідомів Сметанін.
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