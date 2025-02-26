Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні посилять контроль за використанням коштів на озброєння в межах «данської моделі»

 

Україна та Данія підписали Лист про наміри, яким передбачене здійснення заходів контролю за фінансовою підтримкою оборонного виробництва в Україні.

Як передає Укрінформ із посиланням на Мінстратегпром, підписання відбулося під час зустрічі міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та представниками уряду двох країн.

«Спершу провели спільну зустріч разом із Міністерством оборони, де підписали Лист про наміри. Документ передбачає здійснення заходів контролю та прозорості фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Йдеться про кошти, реалізовані в рамках «данської моделі», - повідомів Сметанін.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3446  0,05 0,11 41,9989  0,00 0,00
EUR 43,4643  0,05 0,11 44,1518  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,03 0,07 41,7100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес