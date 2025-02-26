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Кабмін доручив провести індексацію пенсій з 1 березня. Виплати зростуть більше, ніж торік
23:49 25.02.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив рішення про індексацію пенсій з 1 березня.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.
"З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%", - написав голова Кабміну.
Шмигаль уточнив, що мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. Водночас максимальний розмір індексації також обмежать.
"Щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 грн", - додав прем'єр.
Як повідомлялося, у березні 2024 року пенсії для більшості пенсіонерів проіндексували на 7,9%. Середній розмір підвищення мав скласти 322 грн, а середня пенсія мала зрости до 5 717 грн, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У березні 2024 року було проведено індексацію пенсій на 19,7%.
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