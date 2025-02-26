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Кабмін розблокував закупівлю дронів і засобів РЕБ для військових частин
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке має розблокувати закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (БПЛА та РЕБ) військовими частинами.
Відповідні зміни до "Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин" Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 25 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, з Порядку виключено необхідність надання висновку експерта або звіту про оцінку майна вітчизняними постачальниками безпілотних систем, засобів РЕБ тактичного рівня (їх складових частин) під час укладання державного контракту (договору) з військовими частинами.
За словами Мельничука, внесення змін "забезпечить оперативне їх постачання та сприятиме зміцненню обороноздатності України".
Як повідомлялося, наприкінці минулого року уряд з ініціативи Міністерства оборони вніс зміни до постанови Кабміну №1275, яка регулює здійснення оборонних закупівель під час воєнного стану. Ці зміни фактично заблокували закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби військовими частинами.
Відтак Громадська антикорупційна рада при Міноборони (ГАР МО) вимагала від міністерства негайно вжити заходів щоб виправити цю ситуацію та розблокувати закупівлі.
Зокрема, ГАР МО пропонувала:
1. Переглянути (скасувати на час дії воєнного стану) постанову N1450 від 20 грудня 2024 року і реально спростити механізм закупівлі.
2. Дати можливість вносити зміни до модифікацій (закуповувати окремі комплектуючі: батареї, антени, модулі), а не змушувати купувати весь комплекс заново.
3. Зняти обмеження, які дають монополію кільком виробникам, і повернути конкурентний ринок.
4. Перенести повноваження з ухвалення рішень про закупівлі максимально близько до військових частин, а не тримати все "нагорі".
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