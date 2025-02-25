Україна в січні наростила виплавку сталі на 12,3% до січня-2024, посівши 20-те місце в рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України в січні 2025 року збільшили виробництво сталі на 12,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 611 тис. тонн з 544 тис. тонн, і на 11,7% до попереднього місяця, коли було вироблено 547 тис. тонн.

Водночас Україна посіла 20-те місце серед 69 країн в рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у січні-2025 зафіксовано зниження виплавки сталі до січня-2024 у більшості країн першої десятки, окрім Індії та США.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками січня є такою: Китай - 81,910 млн тонн ("мінус" 5,6% до січня-2024), Індія - 13,642 млн тонн ("плюс" 6,8%), Японія - 6,787 млн тонн (-6,6%), США - 6,620 млн тонн (+1,2%), РФ - 6 млн тонн (-0,6%), Південна Корея - 5,220 млн тонн (-8,8%), Туреччина - 3,203 млн тонн (-1,4%), Німеччина - 2,8 млн тонн (-8,8%), Бразилія - 2,6 млн тонн (-4,5%) та Іран - 2,235 млн тонн (-24,1%).

Загалом у січні поточного року виплавка сталі знизилася на 4,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 151,393 млн тонн.

Як повідомлялося, метпідприємства України в грудні 2024 року збільшили виробництво сталі на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 547 тис. тонн з 520 тис. тонн, і на 1,1% до попереднього місяця, коли було виробила 541 тис. тонн.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками грудня серед 71 країни була такою: Китай - 75,970 млн тонн (+11,8% до грудня-2023), Індія - 13,582 млн тонн (+9,5%), Японія - 6,907 млн тонн (-1,1%), США - 6,684 млн тонн (-2,4%), РФ - 5,7 млн тонн (-8,6%), Південна Корея - 5,209 млн тонн (-3,2%), Туреччина - 2,978 млн тонн (-7,6%), Німеччина - 2,744 млн тонн (+4,1%), Іран - 2,581 млн тонн (-8,2%) і Бразилія - 2,573 млн тонн (+1,8%).

Загалом у грудні-2024 виплавка сталі зросла на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 144,460 млн тонн.

За підсумками 2024 року перша десятка країн-виробників сталі серед 71 країни мала такий вигляд: Китай - 1 млрд 5,090 млн тонн (-1,7%), Індія - 149,587 млн тонн (+6,3%), Японія - 84,009 млн тонн (-3,4%), США - 79,452 млн тонн (-2,4%), РФ - 70,690 млн тонн (-7%), Південна Корея - 63,531 млн тонн (-4,7%), Німеччина - 37,234 млн тонн (+5,2%), Туреччина - 36,893 млн тонн (+9,4%), Бразилія - 33,741 млн тонн (+5,3%) та Іран - 30,952 млн тонн (+0,8%).

Загалом торік 71 країна виробила 1 млрд 839,449 млн тонн сталі, що на 0,9% менше, ніж за 2023 рік.

Водночас Україна за весь 2024 рік виробила 7,575 млн тонн сталі, що на 21,6% вище за обсяги за 2023 рік (6,228 млн тонн). Країна перебуває на 20-му місці за підсумками 2024 року.

За 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн (на рівні попереднього року), Індія - 140,171 млн тонн (+11,8%), Японія - 86,996 млн тонн (-2,5%), США - 80,664 млн тонн (+0,2%), РФ - 75,8 млн тонн (+5,6%), Південна Корея - 66,676 млн тонн (+1,3%), Німеччина - 35,438 млн тонн (-3,9%), Туреччина - 33,714 млн тонн (-4%), Бразилія - 31,869 млн тонн (-6,5%) та Іран - 31,139 млн тонн (+1,8%). Загалом у 2023 році 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.

Водночас Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги за 2022 рік. Країна перебувала на 22-му місці за підсумками 2023 року.

За підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай - 1,013 млрд тонн (-2,1%), Індія - 124,720 млн тонн (+5,5%), Японія - 89,235 млн тонн (-7,4%), США - 80,715 млн тонн (-5,9%), РФ - 71,5 млн тонн (-7,2%), Південна Корея - 65, 865 млн тонн (-6,5%), Німеччина - 36,849 млн тонн (-8,4%), Туреччина - 35,134 млн тонн (-12,9%), Бразилія - 33,972 млн тонн (-5,8%) та Іран - 30,593 млн тонн (+8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.