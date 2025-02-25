Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна в січні наростила виплавку сталі на 12,3% до січня-2024, посівши 20-те місце в рейтингу Worldsteel

15:53 25.02.2025 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в січні 2025 року збільшили виробництво сталі на 12,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 611 тис. тонн з 544 тис. тонн, і на 11,7% до попереднього місяця, коли було вироблено 547 тис. тонн.

Водночас Україна посіла 20-те місце серед 69 країн в рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у січні-2025 зафіксовано зниження виплавки сталі до січня-2024 у більшості країн першої десятки, окрім Індії та США.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками січня є такою: Китай - 81,910 млн тонн ("мінус" 5,6% до січня-2024), Індія - 13,642 млн тонн ("плюс" 6,8%), Японія - 6,787 млн тонн (-6,6%), США - 6,620 млн тонн (+1,2%), РФ - 6 млн тонн (-0,6%), Південна Корея - 5,220 млн тонн (-8,8%), Туреччина - 3,203 млн тонн (-1,4%), Німеччина - 2,8 млн тонн (-8,8%), Бразилія - 2,6 млн тонн (-4,5%) та Іран - 2,235 млн тонн (-24,1%).

Загалом у січні поточного року виплавка сталі знизилася на 4,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 151,393 млн тонн.

Як повідомлялося, метпідприємства України в грудні 2024 року збільшили виробництво сталі на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 547 тис. тонн з 520 тис. тонн, і на 1,1% до попереднього місяця, коли було виробила 541 тис. тонн.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками грудня серед 71 країни була такою: Китай - 75,970 млн тонн (+11,8% до грудня-2023), Індія - 13,582 млн тонн (+9,5%), Японія - 6,907 млн тонн (-1,1%), США - 6,684 млн тонн (-2,4%), РФ - 5,7 млн тонн (-8,6%), Південна Корея - 5,209 млн тонн (-3,2%), Туреччина - 2,978 млн тонн (-7,6%), Німеччина - 2,744 млн тонн (+4,1%), Іран - 2,581 млн тонн (-8,2%) і Бразилія - 2,573 млн тонн (+1,8%).

Загалом у грудні-2024 виплавка сталі зросла на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 144,460 млн тонн.

За підсумками 2024 року перша десятка країн-виробників сталі серед 71 країни мала такий вигляд: Китай - 1 млрд 5,090 млн тонн (-1,7%), Індія - 149,587 млн тонн (+6,3%), Японія - 84,009 млн тонн (-3,4%), США - 79,452 млн тонн (-2,4%), РФ - 70,690 млн тонн (-7%), Південна Корея - 63,531 млн тонн (-4,7%), Німеччина - 37,234 млн тонн (+5,2%), Туреччина - 36,893 млн тонн (+9,4%), Бразилія - 33,741 млн тонн (+5,3%) та Іран - 30,952 млн тонн (+0,8%).

Загалом торік 71 країна виробила 1 млрд 839,449 млн тонн сталі, що на 0,9% менше, ніж за 2023 рік.

Водночас Україна за весь 2024 рік виробила 7,575 млн тонн сталі, що на 21,6% вище за обсяги за 2023 рік (6,228 млн тонн). Країна перебуває на 20-му місці за підсумками 2024 року.

За 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн (на рівні попереднього року), Індія - 140,171 млн тонн (+11,8%), Японія - 86,996 млн тонн (-2,5%), США - 80,664 млн тонн (+0,2%), РФ - 75,8 млн тонн (+5,6%), Південна Корея - 66,676 млн тонн (+1,3%), Німеччина - 35,438 млн тонн (-3,9%), Туреччина - 33,714 млн тонн (-4%), Бразилія - 31,869 млн тонн (-6,5%) та Іран - 31,139 млн тонн (+1,8%). Загалом у 2023 році 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.

Водночас Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги за 2022 рік. Країна перебувала на 22-му місці за підсумками 2023 року.

За підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай - 1,013 млрд тонн (-2,1%), Індія - 124,720 млн тонн (+5,5%), Японія - 89,235 млн тонн (-7,4%), США - 80,715 млн тонн (-5,9%), РФ - 71,5 млн тонн (-7,2%), Південна Корея - 65, 865 млн тонн (-6,5%), Німеччина - 36,849 млн тонн (-8,4%), Туреччина - 35,134 млн тонн (-12,9%), Бразилія - 33,972 млн тонн (-5,8%) та Іран - 30,593 млн тонн (+8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,12 0,28 42,0004  0,07 0,17
EUR 43,4164  0,08 0,18 44,0950  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,01 0,02 41,7400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес