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Міноборони створило держпідприємство «Цифрова Армія»

14:46 25.02.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони створило державне підприємство "Цифрова армія", яке відповідатиме за стратегічний розвиток цифрових спроможностей військових завдяки кооперації з приватним сектором та міжнародними інституціями.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"За минулий рік військо значно цифровізувалося. Але нам необхідно рухатися ще швидше та шукати нові можливості. Саме тому ми створили "Цифрову Армію", яка допоможе ефективно взаємодіяти із приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід нашим продуктам на міжнародний ринок", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що завдяки створенню нового ДП, проєкти від військових частин, як-от Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці з приватним сектором України та країн-союзників.

Це своєю чергою дасть технічним військовим розробникам впевненість і додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Для цивільних підприємство сприятиме розвитку продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони. Також це можливість долучитись до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди "Цифрової Армії".

При цьому продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони й ставатимуть частинами екосистем із повноцінними спроможностями, які потрібні не тільки для переваги над ворогом, а й для успішного продажу ідей на закордонних ринках.

Держпідприємство "Цифрова Армія" очолила Ірина Кваскова. За її словами, вона має стати платформою, яка об'єднає цифрові продукти у сфері оборони. Йдеться не лише про застосунки Резерв+ та Армія+, але й бойові системи та оборонні інновації.

Як повідомлялося, Міноборони запровадило цифровий контроль закупівель продуктів для ЗСУ. Тепер постачальник перед відвантаженням продукції формуватиме видаткову накладну в системі, зазначаючи відповідний номер протоколу випробувань.

Якщо цей номер не внесено, спеціальна база даних в ІТ-системі DOT-Chain не дозволить сформувати накладну, що унеможливить постачання продукції без лабораторного контролю.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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