Виробничі спроможності вітчизняної оборонної промисловості цьогоріч можуть сягнути $35 мільярдів - Сметанін

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості тепер використовуватиме бренд української оборонної індустрії "ЗБРОЯ".

У поточному році виробничі спроможності підприємств вітчизняного ОПК зможуть сягнути 35 млрд доларів США. Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У 2022 році повномасштабне вторгнення країни-агресора ми зустріли з відповідним показником 1 млрд дол. У 2023 році цей показник потроїли, а минулого року він сягнув обсягу 9 мільярдів власних коштів на додачу до 1,5 мільярда доларів іноземних інвестицій, які вдалося залучити в нашу оборонну промисловість. Насправді ж українські підприємства минулого року були спроможні виробити оборонної продукції удвічі більше, на суму близько 20 мільярдів доларів», - зазначив Сметанін.

Також радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив, що за часів СРСР частка оборонної продукції, яку виробляли розташовані на території України підприємства ОПК, становила 18 відсотків від всього, що створювалося радянською «оборонкою». У грошовому еквіваленті цей обсяг вимірювався сумою близько 25 мільярдів доларів.

За словами присутньої на заході заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анни Гвоздяр, наразі у вітчизняній оборонно-промисловій галузі офіційно працюють і створюють озброєння та військову техніку більше 800 підприємств різних форм власності.

"Це 800 виробників, більше 1000 команд, які працюють над інноваційними рішеннями. І тепер усю зброю, вироблену цією екосистемою в Україні, ми будемо називати ЗБРОЯ", - розповіла Анна Гвоздяр.