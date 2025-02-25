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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна минулого тижня залучив понад ₴125 мільйонів від приватизації

10:46 25.02.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України провів 17-21 лютого 13 успішних аукціонів, на яких залучив до бюджету 125,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації в системі Prozorro.Продажі на суму 125,2 млн гривень. За право власності на об'єкти змагалися 56 учасників, що у середньому становить 4 потенційних покупці на один лот. Середнє зростання ціни проданих об'єктів приватизації відбулося у 18,72 раза», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фонду держмайна, найдорожчим лотом минулого тижня стали нежитлові будівлі та споруди у Чернівецькій області. За право власності на об'єкт змагалися 5 учасників, завдяки високій конкуренції ціна лота з 2,9 тис. грн зросла до 100 млн грн.

На цьому тижні команда ФДМУ планує провести 19 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.

Серед пропозицій - державний пакет 50% +1 акція статутного капіталу ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». Торги оголошено на 27 лютого. Стартова ціна об'єкта - 121,558 млн грн без ПДВ.
 

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