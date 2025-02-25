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Єврокомісія сподівається, що Україна приєднається до роумінгової зони ЄС цієї весни
09:12 25.02.2025 |
Європейська комісія наступного місяця оприлюднить оцінку щодо приєднання України до роумінгової зони ЄС і сподівається на надання їй доступу країнами-членами до кінця весни.
Про це заявила єврокомісар з питань досліджень та інновацій Єкатерина Захарієва на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії в Києві, передає кореспондент Укрінформу.
Єврокомісар зазначила, що включення України до єдиної роумінгової зони ЄС є одним із перших досягнень у межах Плану пріоритетних дій у співпраці з Україною.
"Комісія нині розглядає питання інтеграції України в законодавство ЄС щодо роумінгу. Наступного місяця ми оприлюднимо нашу оцінку, і якщо вона буде позитивна, ми запропонуємо державам-членам надати Україні доступ до зони роумінгу ЄС. Сподіваємося, що процес завершиться вже цієї весни", - сказала Захарієва.
Єврокомісар поінформувала, що після завершення цього процесу Україна матиме ті самі переваги, що й країни-члени ЄС на території Євросоюзу.
Вона також привітала роботу України щодо швидкого узгодження із європейськими законами про цифрові послуги та про цифрові ринки.
Як повідомляв Укрінформ, в червні 2024 році мобільні оператори - 22 європейські та 7 українських - продовжили безкоштовні дзвінки в роумінгу для українських біженців у країнах ЄС ще на 12 місяців.
У квітні 2022 року телекомунікаційні оператори з ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.
У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив її пропозицію про приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.
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