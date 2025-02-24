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АНАЛІТИКА

Опитування бізнесу: настрої в компаніях щодо 2025 року різко поліпшилися

17:07 24.02.2025 |

Економіка

Опитування бізнесу: настрої в компаніях щодо 2025 року різко поліпшилися

 

Серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжують працювати у повному обсязі 75%; переважна більшість не мають намірів згортати діяльність навіть за умов продовження бойових дій.

Такі дані чергового опитування «Бізнес під час війни» оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація, передає Укрінформ.

«На початку 2025 року три чверті компаній (75%) працюють в повному обсязі. 24% працюють з обмеженнями і 1% - не працює взагалі», - йдеться в повідомленні.

Пів року тому повноцінно працювали 64% компаній і 36% працювали з обмеженнями.

Наразі серед опитаних членів ЄБА 77% мають намір продовжити працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії. Інші 19% поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%).

За останні пів року зросла кількість керівників, що позитивно оцінюють стан справ у їхньому бізнесі - з 27% до поточних 40%. Водночас 46% оцінюють стан справ задовільно, і 14% - негативно.

Більш оптимістичними, порівняно з результатами попередньої хвилі, стали прогнози бізнес-динаміки на наступні пів року. Наразі 29% респондентів очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу протягом 2025 року (у попередній хвилі погіршення чекали 56%). Кількість тих, хто вважає, що стан справ у їхньому бізнесі покращиться, зросла вдвічі - з 16% до поточних 32%. Водночас 39% не очікують суттєвих змін.

Продовжує бізнес нарощувати і фінансові резерви. Порівняно з серединою 2024 року до 72% збільшилась кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік та більше (раніше - 53%). При цьому 22% мають резерви на пів року, 5% - на кілька місяців, і тільки 1% не мають жодних резервів.

Втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими. Станом на початок 2025 року для 25% опитаних компаній вони складають до $1 млн. Водночас 24% повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн, і 16% - про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не понесли тільки 11% опитаних компаній асоціації, а 24% важко їх оцінити.

Найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях: покращення умов бронювання співробітників, помʼякшення валютних обмежень, мораторій на перевірки, покриття військових ризиків.
 

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