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Надходження держбюджету від грального бізнесу зменшуються другий місяць поспіль
15:58 24.02.2025 |
Гральний бізнес заплатив 735 млн грн податків до державного бюджету у січні 2025 року.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
У грудні надходження податків від грального бізнесу становило 1 млрд грн. У листопаді - 1,5 млрд грн.
У січні 2025 року податкові платежі від суб'єктів грального бізнесу зросли на 74,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та у 134 рази перевищують рівень січня 2021 року (5,5 млн грн).
За матеріалами:
Економічна правда
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