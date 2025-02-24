Надходження держбюджету від грального бізнесу зменшуються другий місяць поспіль

Гральний бізнес заплатив 735 млн грн податків до державного бюджету у січні 2025 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

У грудні надходження податків від грального бізнесу становило 1 млрд грн. У листопаді - 1,5 млрд грн.

У січні 2025 року податкові платежі від суб'єктів грального бізнесу зросли на 74,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та у 134 рази перевищують рівень січня 2021 року (5,5 млн грн).