В Україні з березня тестуватимуть еАкцизні марки для алкоголю та тютюну

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів, яка передбачає маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками.

Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"З 1 березня до 31 грудня 2025 року триватиме тестування програмного забезпечення Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукція має бути маркована паперовими акцизними марками. Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

Нова електронна система дозволить генерувати серійні номери марок, формувати унікальні ідентифікатори, здійснювати активацію та деактивацію електронних марок, а також відстежувати переміщення маркованої продукції.

У податковій зауважили, що до впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до Постанови КМУ № 1251, яка регламентує спосіб наклеювання марок та їх обов'язкові реквізити.

У ДПА нагадали, що з 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або ввезених товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюватиметься за допомогою електронних марок акцизного податку. Це передбачено Законом України від 29 червня 2023 року №3173-IX.