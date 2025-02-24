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АНАЛІТИКА

На торгах «Земельного банку» реалізували ділянки на ₴92,6 мільйона

12:09 24.02.2025 |

Економіка

На торгах «Земельного банку» реалізували ділянки на &#8372;92,6 мільйона

 

У межах проєкту «Земельний банк» минулого тижня відбулося 23 успішні онлайн-аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель на суму 92,6 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомив Фонд державного майна України, передає Укрінформ.

«З 17 по 21 лютого в електронній системі Prozorro.Продажі пройшли онлайн-аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". 23 онлайн-аукціони проведено на суму 92,6 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Додатково переможці сумарно мають сплатити 18,5 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від торгів може становити 111,1 млн грн з ПДВ.

Середня вартість суборенди за 1 га за підсумками торгів становила 18 522 грн, у середньому ціна зросла у 5,5 раза.

Загальна площа ділянок, які були виставлені на аукціон, 5 001,8 га. Вони розташовані у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Київській та Миколаївській областях.

Після підписання договорів суборенди з ТОВ «Державний земельний банк» та повної сплати вартості лотів з урахуванням ПДВ учасники отримають право користування ділянками на 14 років. Кошти будуть надходити щорічно в державний, а частина - у місцеві бюджети, згідно з терміном суборенди, визначеного умовами договору.
 

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