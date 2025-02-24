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«Податок на Google»: за рік додалося 28 платників, зобов'язалися сплатити 12,6 млрд грн — ДПС
12:05 24.02.2025 |
Міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українцям на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань ("податку на Google") у 2024 році. Дані опублікувала Державна податкова служба.
Звіти подали 125 платників, що на 28 більше, ніж у 2023 році. Сума податкових зобов'язань зросла майже на 5 млрд грн.
Серед компаній, що сплатили найбільші суми податку, - власники інтернет-ресурсів: upwork.com, netflix.com, apple.com, facebook.com, instagram.com, valvesoftware.com, etsy.com, google.com, playstation.com, aws.amazon.com, bolt.eu. Сукупно вони задекларували та сплатили понад 10,2 млрд грн ПДВ ($119 млн).
Загалом станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстрований 131 платник ПДВ серед компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги фізособам.
У Держподатковій нагадують, що з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українцям, зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг. Обов'язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума наданих послуг перевищує 1 млн грн.
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