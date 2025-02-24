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АНАЛІТИКА

Росія окупувала українських корисних копалин на $350 мільярдів – Свириденко

 


Вартість надр на окупованих Росією територіях України перевищує 350 мільярдів доларів.

Таку суму назвала перша віце-премʼєр міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2025".

"На територіях, яка тимчасово окупована цих корисних матеріалів знаходиться на суму близько 350 мільярдів доларів", - зазначила Юлія Свириденко.

Вона також зазначила, що ці ресурси росіяни можуть використовувати для своєї оборонної галузі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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