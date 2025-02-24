Росія окупувала українських корисних копалин на $350 мільярдів – Свириденко

"Є логіка в США. Якщо ми заходимо туди в ці обʼєкти, де є мінерали - це є гарантії безпеки, рускіє туди не підуть, бо це наш бізнес, наші компанії. Все було б добре, якби перед вторгенням на окупованих територіях не працювали американські компанії", - сказав Зеленський.