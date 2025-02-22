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Українську крилату ракету «Трембіта» вперше показали на виставці
В Україні на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили вітчизняну крилату ракету "Трембіта". Про це повідомляє Суспільне.
Інформація про те, що Україна розробляє нову крилату ракету, здатну досягати стратегічних цілей РФ, з'явилася у грудні. The Economist із посиланням на українських військових писав, що розробники планують збільшити радіус дії, щоб зброя долітала до Москви.
Нині "Трембіта" ще перебуває на етапі випробувань. Вона має дві модифікації. Менша версія призначена відігравати роль так званої фальш-цілі.
Характеристики базової крилатої ракети "Трембіта":
→ споряджена маса - 100 кг;
→ маса бойової частини - 20 кг (термобарична або осколково-фугасна);
→ дальність ураження - понад 140 км;
→ швидкість - більш як 400 км/год;
→ висота - максимальна 2000 м, мінімальна 30 м;
→ пальне - двигун працює на бензині А-92 та А-95.
За словами розробника, "Трембіта" - найпростіша ракета, яка тільки може бути.
"Тут майже все запозичено. Здається, винахід був запатентований в 1873 році, тобто вже 150 років двигуну. Наше завдання - зробити максимально простий виріб, максимально дешевий. У нас в модифікації хибної цілі, яка також має вибухівку в середині - ракета не перевищує ціну "Мавіка". І її можна виготовляти в гаражах", - пояснив представник компанії-розробника.
Компанія диверсифікує виробництво на кілька сотень дрібних підрядників. Таким чином виробництво неможливо знищити й зупинити.
Бойова ракета, за його словами, на відміну від "обманки", оснащена високоточною електронікою і коштуватиме "трошки дорожче".
Технологічно "Трембіта" розроблена так, що "цілком під силу робити десь до 2000 ракет на місяць".
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