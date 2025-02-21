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АНАЛІТИКА

В Україні розширили список компаній, які можуть стати резидентами Дія.City

17:40 21.02.2025 |

Економіка

 

Відтепер усі компанії, що займаються дослідженнями та розробками, можуть стати резидентами спеціального податкового простору для IT-галузі "Дія.City". Відповідні зміни підтримав Кабінет Міністрів України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Раніше резидентами "Дія.City" могли бути тільки компанії, що займаються дослідженнями та розробками в ІТ та телекомі. Тепер спектр набагато ширший: біотехнології, мікроелектроніка, генна інженерія, оборонні технології тощо. Ці компанії розробляють та тестують продукти у всіх можливих сферах", - розповіли в Мінцифри.

Окрім того, уточнюються умови для вже наявних категорій - наприклад, включення вебаналітики для диджитал-маркетингу та створення акумуляторів для виробників БПЛА.

Раніше повідомлялося, що податковий простір для IT-галузі "Дія.City" в 2025 році буде розширений для залучення венчурних фондів, наукових парків, R&D(research and development) та технічних випробувань.

До того стало відомо, що до "Дія.City" вже приєдналося 1 555 компаній, які представляють 70% усіх галузей економіки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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