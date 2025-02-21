Грошові перекази в Україну скоротилися на $2 млрд за рік – НБУ

Сума грошових переказів Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до $9,6 млрд у 2024 році, порівняно з $11,6 млрд у 2023 році. Дані опублікував Національний банк.

Через платіжні системи переказу грошей (створених як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано до України майже $2,5 млрд в еквіваленті. Це на 4,6% менше ніж за 2023 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну минулого року становила $267 (2023 року - $256).

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну минулого року надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,8%), Німеччини (10,8%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були три платіжні системи: Western Union - 37,58% усіх переказів, MoneyGram - 19,20%, RIA - 18,33%.

У НБУ зазначають, що саме через канал платіжних систем у 2024 році українцям надходила гуманітарна допомога від низки міжнародних організацій.

Традиційно через платіжні системи переказу коштів у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2024 році ця тенденція збереглася.